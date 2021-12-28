Токеноміка Gecoin (GEC) Дізнайтеся ключову інформацію про Gecoin (GEC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gecoin (GEC) Deflationary tokenomics Embracing the concept of deflationary tokenomics, the GEC token embodies a strategic tokenomic model designed to ensure sustained value appreciation. Unlike traditional currencies, where the supply can be adjusted at will, GEC operates on a fixed supply basis, fostering intrinsic value growth as demand escalates. As a utility token, GEC serves as a versatile tool within the Geco.one ecosystem. Users leverage GEC to acquire Elite Memberships, gaining access to a range of benefits in the Elite program, including reduced transaction costs. It's worth noting that GEC undergoes controlled supply reduction every quarter through a process known as burning, strategically designed to enhance the token's long-term value. During these burning events, GEC tokens used on the Geco.one exchange are systematically transferred to a secure wallet inaccessible to any party, effectively removing them from circulation. This meticulous approach ensures a gradual reduction in the token's total supply, thereby increasing its scarcity and strengthening its value proposition. Since its inception, a total of 173,105,106 GEC tokens have been minted, marking the beginning of this groundbreaking economic paradigm. Starting from the inaugural burning event on December 28, 2021, the primary goal has been to gradually reduce the total supply to the target threshold of 21 million GEC, representing approximately 12.13% of the initial issuance. Офіційний вебсайт: https://www.geco.one Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/5e2ad9e2e8da5a2c8d24424a/65fc6c4323ac0746e0268849_Whitepaper%20v2.5.8.pdf Купити GEC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gecoin (GEC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gecoin (GEC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 166,90M $ 166,90M $ 166,90M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,30M $ 8,30M $ 8,30M Історичний максимум: $ 0,281795 $ 0,281795 $ 0,281795 Історичний мінімум: $ 0,00116893 $ 0,00116893 $ 0,00116893 Поточна ціна: $ 0,04971971 $ 0,04971971 $ 0,04971971 Дізнайтеся більше про ціну Gecoin (GEC)

Токеноміка Gecoin (GEC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gecoin (GEC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEC, досліджуйте ціну токена GEC в реальному часі!

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