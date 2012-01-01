Токеноміка Gecky (GECKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Gecky (GECKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gecky (GECKY) Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Офіційний вебсайт: https://www.gecky.meme/ Купити GECKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gecky (GECKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gecky (GECKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,75K $ 31,75K $ 31,75K Загальна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Циркуляційна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,75K $ 31,75K $ 31,75K Історичний максимум: $ 0,01823489 $ 0,01823489 $ 0,01823489 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00045731 $ 0,00045731 $ 0,00045731 Дізнайтеся більше про ціну Gecky (GECKY)

Токеноміка Gecky (GECKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gecky (GECKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GECKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GECKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GECKY, досліджуйте ціну токена GECKY в реальному часі!

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