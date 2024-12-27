Ціна Gecky (GECKY)
Поточна ціна Gecky (GECKY) сьогодні становить 0.00222098 USD з ринковою капіталізацією $ 154.10K USD. Ціна GECKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gecky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95K USD
- зміна ціни Gecky протягом дня — -15.14%
- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gecky до USD становила $ -0.000396470060495911.
За останні 30 днів зміна ціни Gecky до USD становила $ -0.0009992628.
За останні 60 днів зміна ціни Gecky до USD становила $ -0.0017022516.
За останні 90 днів зміна ціни Gecky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000396470060495911
|-15.14%
|30 днів
|$ -0.0009992628
|-44.99%
|60 днів
|$ -0.0017022516
|-76.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gecky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-15.14%
-4.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits.
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