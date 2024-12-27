Сьогоднішня ціна Gecky (GECKY)

Поточна ціна Gecky (GECKY) сьогодні становить 0.00222098 USD з ринковою капіталізацією $ 154.10K USD. Ціна GECKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gecky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95K USD

- зміна ціни Gecky протягом дня — -15.14%

- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD

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