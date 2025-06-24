Ціна Gecko Inu (GEC)
Поточна ціна Gecko Inu (GEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 406,93K USD. Ціна GEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gecko Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gecko Inu протягом дня — +7,78%
- циркуляційна пропозиція – 66,19T USD
Отримуйте оновлення цін GEC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GEC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gecko Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gecko Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gecko Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gecko Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,78%
|30 днів
|$ 0
|-35,31%
|60 днів
|$ 0
|-25,21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gecko Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,06%
+7,78%
-8,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Gecko Inu (GEC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GEC зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GEC до VND
₫--
|1 GEC до AUD
A$--
|1 GEC до GBP
￡--
|1 GEC до EUR
€--
|1 GEC до USD
$--
|1 GEC до MYR
RM--
|1 GEC до TRY
₺--
|1 GEC до JPY
¥--
|1 GEC до RUB
₽--
|1 GEC до INR
₹--
|1 GEC до IDR
Rp--
|1 GEC до KRW
₩--
|1 GEC до PHP
₱--
|1 GEC до EGP
￡E.--
|1 GEC до BRL
R$--
|1 GEC до CAD
C$--
|1 GEC до BDT
৳--
|1 GEC до NGN
₦--
|1 GEC до UAH
₴--
|1 GEC до VES
Bs--
|1 GEC до PKR
Rs--
|1 GEC до KZT
₸--
|1 GEC до THB
฿--
|1 GEC до TWD
NT$--
|1 GEC до AED
د.إ--
|1 GEC до CHF
Fr--
|1 GEC до HKD
HK$--
|1 GEC до MAD
.د.م--
|1 GEC до MXN
$--