Ціна GearUp (GUP)
Поточна ціна GearUp (GUP) сьогодні становить 0,00229092 USD з ринковою капіталізацією $ 22,89K USD. Ціна GUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GearUp:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GearUp протягом дня — -0,26%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GearUp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GearUp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GearUp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GearUp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GearUp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,56%
-0,26%
-37,68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.
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