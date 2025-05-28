Сьогоднішня ціна GearUp (GUP)

Поточна ціна GearUp (GUP) сьогодні становить 0,00229092 USD з ринковою капіталізацією $ 22,89K USD. Ціна GUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GearUp:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GearUp протягом дня — -0,26%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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