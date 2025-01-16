Сьогоднішня ціна GEAR (GEA)

Поточна ціна GEAR (GEA) сьогодні становить 0.960247 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GEAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.02K USD

- зміна ціни GEAR протягом дня — +16.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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