Сьогоднішня ціна GCoin (GC)

Поточна ціна GCoin (GC) сьогодні становить 0.01034752 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна GC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD

- зміна ціни GCoin протягом дня — -3.45%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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