Сьогоднішня ціна GBTC6900 (GBTC)

Поточна ціна GBTC6900 (GBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.22K USD. Ціна GBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GBTC6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22 USD

- зміна ціни GBTC6900 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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