Яка зараз ціна gBLUE?

gBLUE торгують за ₴121.2328920352000000, що відображає зміну ціни на рівні -0.60% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GBLUE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.60% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GBLUE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як gBLUE виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Abstract Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Abstract Ecosystem GBLUE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація gBLUE?

Ринкова капіталізація ₴1815716.04518319360000 розташовує GBLUE на #7336 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴116.3835763537920000 до ₴124.3188201960960000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GBLUE?

gBLUE згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GBLUE?

З 14974.38538484193 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.