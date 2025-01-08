Ціна GAY (GAY)
Поточна ціна GAY (GAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.92K USD. Ціна GAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD
- зміна ціни GAY протягом дня — -27.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-27.53%
|30 днів
|$ 0
|-28.57%
|60 днів
|$ 0
|-26.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-27.53%
+3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.
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