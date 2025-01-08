Сьогоднішня ціна GAY (GAY)

Поточна ціна GAY (GAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.92K USD. Ціна GAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD

- зміна ціни GAY протягом дня — -27.53%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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