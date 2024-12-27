Сьогоднішня ціна GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

Поточна ціна GAX Liquidity Token Reward (GLTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.92K USD. Ціна GLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAX Liquidity Token Reward:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.66 USD

- зміна ціни GAX Liquidity Token Reward протягом дня — -0.57%

- циркуляційна пропозиція – 142.81B USD

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