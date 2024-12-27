Ціна GAX Liquidity Token Reward (GLTR)
Поточна ціна GAX Liquidity Token Reward (GLTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.92K USD. Ціна GLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAX Liquidity Token Reward:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.66 USD
- зміна ціни GAX Liquidity Token Reward протягом дня — -0.57%
- циркуляційна пропозиція – 142.81B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAX Liquidity Token Reward до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAX Liquidity Token Reward до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GAX Liquidity Token Reward до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GAX Liquidity Token Reward до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.57%
|30 днів
|$ 0
|-34.75%
|60 днів
|$ 0
|-37.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAX Liquidity Token Reward: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-0.57%
+9.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.
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