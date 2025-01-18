Ціна Gavun Wud (WUD)
Поточна ціна Gavun Wud (WUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gavun Wud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.52K USD
- зміна ціни Gavun Wud протягом дня — -11.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gavun Wud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gavun Wud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gavun Wud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gavun Wud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gavun Wud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-11.48%
+4.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
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