Ціна Gauss0x (GAUSS)
Поточна ціна Gauss0x (GAUSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAUSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gauss0x:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.28 USD
- зміна ціни Gauss0x протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gauss0x до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gauss0x до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gauss0x до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gauss0x до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.87%
|60 днів
|$ 0
|-20.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gauss0x: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.34%
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