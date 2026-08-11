Сьогоднішня ціна Gauntlet WETH PRIME V2

Поточна ціна Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) сьогодні становить $ 1,907.3, зі зміною 2.57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTWETHP до USD становить $ 1,907.3 за GTWETHP.

Gauntlet WETH PRIME V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8,698,670, з циркуляційною пропозицією у 4.56K GTWETHP. Протягом останніх 24 годин GTWETHP торгувався між $ 1,895.61 (мінімум) та $ 1,959.36 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,405.23, тоді як історичний мінімум — $ 1,778.89.

У короткостроковій динаміці GTWETHP змінився на +0.45% за останню годину та на +1.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

Ринкова капіталізація $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Циркуляційне постачання 4.56K 4.56K 4.56K Загальна пропозиція 4,560.125088443439 4,560.125088443439 4,560.125088443439

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet WETH PRIME V2 — $ 8.70M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція GTWETHP — 4.56K, зі загальною пропозицією 4560.125088443439. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.70M.