Сьогоднішня ціна Gauntlet WETH Balanced

Поточна ціна Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) сьогодні становить $ 1 952,77, зі зміною 1,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTWETHB до USD становить $ 1 952,77 за GTWETHB.

Gauntlet WETH Balanced наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 194 098, з циркуляційною пропозицією у 99,40 GTWETHB. Протягом останніх 24 годин GTWETHB торгувався між $ 1 922,65 (мінімум) та $ 1 967,06 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3 424,95, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GTWETHB змінився на +0,52% за останню годину та на +1,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

Ринкова капіталізація $ 194,10K$ 194,10K $ 194,10K Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 194,10K$ 194,10K $ 194,10K Циркуляційне постачання 99,40 99,40 99,40 Загальна пропозиція 99,39625922519805 99,39625922519805 99,39625922519805

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet WETH Balanced — $ 194,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція GTWETHB — 99,40, зі загальною пропозицією 99.39625922519805. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 194,10K.