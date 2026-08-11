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Поточна ціна Gauntlet USDT PRIME V2 сьогодні становить 1.019 USD. Ринкова капіталізація GTUSDTP становить 1,219,335 USD. Відстежуйте оновлення цін GTUSDTP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Gauntlet USDT PRIME V2 сьогодні становить 1.019 USD. Ринкова капіталізація GTUSDTP становить 1,219,335 USD. Відстежуйте оновлення цін GTUSDTP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GTUSDTP

Інформація про ціну GTUSDTP

Що таке GTUSDTP

Офіційний вебсайт GTUSDTP

Токеноміка GTUSDTP

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Ціна Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GTUSDTP до USD:

$1.02
$1.02$1.02
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:47:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Gauntlet USDT PRIME V2

Поточна ціна Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) сьогодні становить $ 1.019, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTUSDTP до USD становить $ 1.019 за GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,219,335, з циркуляційною пропозицією у 1.20M GTUSDTP. Протягом останніх 24 годин GTUSDTP торгувався між $ 1.017 (мінімум) та $ 1.021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.026, тоді як історичний мінімум — $ 0.997881.

У короткостроковій динаміці GTUSDTP змінився на +0.06% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

1.20M
1.20M 1.20M

1,196,172.960016271
1,196,172.960016271 1,196,172.960016271

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet USDT PRIME V2 — $ 1.22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція GTUSDTP — 1.20M, зі загальною пропозицією 1196172.960016271. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.22M.

Історія ціни Gauntlet USDT PRIME V2 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
Мін. за 24 год
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
Макс. за 24 год

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0.997881
$ 0.997881$ 0.997881

+0.06%

-0.06%

+0.02%

+0.02%

Історія ціни Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gauntlet USDT PRIME V2 до USD становила $ -0.000658072114419817.
За останні 30 днів зміна ціни Gauntlet USDT PRIME V2 до USD становила $ +0.0022325271.
За останні 60 днів зміна ціни Gauntlet USDT PRIME V2 до USD становила $ +0.0054094634.
За останні 90 днів зміна ціни Gauntlet USDT PRIME V2 до USD становила $ -0.000363719077787.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000658072114419817-0.06%
30 днів$ +0.0022325271+0.22%
60 днів$ +0.0054094634+0.53%
90 днів$ -0.000363719077787-0.00%

Прогноз ціни Gauntlet USDT PRIME V2

Прогноз ціни Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GTUSDTP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Gauntlet USDT PRIME V2 потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemYield-Bearing Stablecoin

Про Gauntlet USDT PRIME V2

Які торговельні права зараз має Gauntlet USDT PRIME V2?

Поточна ціна: ₴44.92229708504320000, з рухом ціни -0.06% за останні 24 години.

Чи привертає GTUSDTP увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

Наскільки ліквідний ринок Gauntlet USDT PRIME V2?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо GTUSDTP?

З кількістю токенів 1196172.960016271 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Gauntlet USDT PRIME V2 порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴45.23088990113280000 та ATL — ₴43.99127255890087680000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Gauntlet USDT PRIME V2 сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Gauntlet USDT PRIME V2.

Люди також запитують: Інші запитання про Gauntlet USDT PRIME V2

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:47:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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