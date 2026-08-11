Сьогоднішня ціна Gauntlet USDT PRIME V2

Поточна ціна Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) сьогодні становить $ 1.019, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTUSDTP до USD становить $ 1.019 за GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,219,335, з циркуляційною пропозицією у 1.20M GTUSDTP. Протягом останніх 24 годин GTUSDTP торгувався між $ 1.017 (мінімум) та $ 1.021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.026, тоді як історичний мінімум — $ 0.997881.

У короткостроковій динаміці GTUSDTP змінився на +0.06% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Ринкова капіталізація $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Циркуляційне постачання 1.20M 1.20M 1.20M Загальна пропозиція 1,196,172.960016271 1,196,172.960016271 1,196,172.960016271

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet USDT PRIME V2 — $ 1.22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція GTUSDTP — 1.20M, зі загальною пропозицією 1196172.960016271. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.22M.