Яка зараз ринкова ціна Gauntlet USDT Balanced?

Gauntlet USDT Balanced оцінюється в ₴45.08283867682320000, зі зміною 0.11% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має GTUSDTB?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення GTUSDTB у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Gauntlet USDT Balanced у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість GTUSDTB?

Обігова кількість становить 1612706.502982233, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Gauntlet USDT Balanced?

Gauntlet USDT Balanced згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як GTUSDTB виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem, імпульс GTUSDTB залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.