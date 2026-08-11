Сьогоднішня ціна Gauntlet USDC PRIME V2

Поточна ціна Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) сьогодні становить $ 1,03, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTUSDCP до USD становить $ 1,03 за GTUSDCP.

Gauntlet USDC PRIME V2 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 407 464, з циркуляційною пропозицією у 68,35M GTUSDCP. Протягом останніх 24 годин GTUSDCP торгувався між $ 1,028 (мінімум) та $ 1,032 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,037, тоді як історичний мінімум — $ 1,006.

У короткостроковій динаміці GTUSDCP змінився на +0,07% за останню годину та на +0,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

Ринкова капіталізація $ 70,41M$ 70,41M $ 70,41M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,41M$ 70,41M $ 70,41M Циркуляційне постачання 68,35M 68,35M 68,35M Загальна пропозиція 68 347 722,53792606 68 347 722,53792606 68 347 722,53792606

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet USDC PRIME V2 — $ 70,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція GTUSDCP — 68,35M, зі загальною пропозицією 68347722.53792606. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,41M.