Токеноміка Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Офіційний вебсайт: https://app.morpho.org/vault Купити GTUSDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,72K $ 14,72K $ 14,72K Загальна пропозиція: $ 35,79M $ 35,79M $ 35,79M Циркуляційна пропозиція: $ 13,69K $ 13,69K $ 13,69K FDV (повністю розведена вартість): $ 42,20M $ 42,20M $ 42,20M Історичний максимум: $ 9,5 $ 9,5 $ 9,5 Історичний мінімум: $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Поточна ціна: $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 Дізнайтеся більше про ціну Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Токеноміка Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GTUSDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GTUSDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GTUSDC, досліджуйте ціну токена GTUSDC в реальному часі!

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