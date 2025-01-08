Ціна Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)
Поточна ціна Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) сьогодні становить 1.056 USD з ринковою капіталізацією $ 14.45K USD. Ціна GTUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gauntlet USDC Prime Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 13.69K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault до USD становила $ +0.00112929.
За останні 30 днів зміна ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault до USD становила $ +0.0068873376.
За останні 60 днів зміна ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gauntlet USDC Prime Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00112929
|+0.11%
|30 днів
|$ +0.0068873376
|+0.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gauntlet USDC Prime Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+0.11%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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