Сьогоднішня ціна Gauntlet USD Alpha

Поточна ціна Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) сьогодні становить $ 1.078, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTUSDA до USD становить $ 1.078 за GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,644,168, з циркуляційною пропозицією у 1.53M GTUSDA. Протягом останніх 24 годин GTUSDA торгувався між $ 1.078 (мінімум) та $ 1.078 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.078, тоді як історичний мінімум — $ 1.053.

У короткостроковій динаміці GTUSDA змінився на +0.00% за останню годину та на +0.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Ринкова капіталізація $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Циркуляційне постачання 1.53M 1.53M 1.53M Загальна пропозиція 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet USD Alpha — $ 1.64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція GTUSDA — 1.53M, зі загальною пропозицією 1525233.492340112. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.64M.