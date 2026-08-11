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Поточна ціна Gauntlet USD Alpha сьогодні становить 1.078 USD. Ринкова капіталізація GTUSDA становить 1,644,168 USD. Відстежуйте оновлення цін GTUSDA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Gauntlet USD Alpha сьогодні становить 1.078 USD. Ринкова капіталізація GTUSDA становить 1,644,168 USD. Відстежуйте оновлення цін GTUSDA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GTUSDA

Інформація про ціну GTUSDA

Що таке GTUSDA

Офіційний вебсайт GTUSDA

Токеноміка GTUSDA

Прогноз ціни GTUSDA

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Ціна Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GTUSDA до USD:

$1.078
$1.078$1.078
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:17:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Gauntlet USD Alpha

Поточна ціна Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) сьогодні становить $ 1.078, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTUSDA до USD становить $ 1.078 за GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,644,168, з циркуляційною пропозицією у 1.53M GTUSDA. Протягом останніх 24 годин GTUSDA торгувався між $ 1.078 (мінімум) та $ 1.078 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.078, тоді як історичний мінімум — $ 1.053.

У короткостроковій динаміці GTUSDA змінився на +0.00% за останню годину та на +0.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

1.53M
1.53M 1.53M

1,525,233.492340112
1,525,233.492340112 1,525,233.492340112

Поточна ринкова капіталізація Gauntlet USD Alpha — $ 1.64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція GTUSDA — 1.53M, зі загальною пропозицією 1525233.492340112. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.64M.

Історія ціни Gauntlet USD Alpha у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078
Мін. за 24 год
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078
Макс. за 24 год

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

+0.00%

+0.01%

+0.11%

+0.11%

Історія ціни Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gauntlet USD Alpha до USD становила $ +0.000146.
За останні 30 днів зміна ціни Gauntlet USD Alpha до USD становила $ +0.0043061788.
За останні 60 днів зміна ціни Gauntlet USD Alpha до USD становила $ +0.0086124654.
За останні 90 днів зміна ціни Gauntlet USD Alpha до USD становила $ +0.000022.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000146+0.01%
30 днів$ +0.0043061788+0.40%
60 днів$ +0.0086124654+0.80%
90 днів$ +0.000022+0.00%

Прогноз ціни Gauntlet USD Alpha

Прогноз ціни Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GTUSDA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Gauntlet USD Alpha потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Gauntlet USD Alpha у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GTUSDA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Gauntlet USD Alpha.

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Ресурс Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

Про Gauntlet USD Alpha

Яка зараз ціна Gauntlet USD Alpha?

Gauntlet USD Alpha торгують за ₴47.50664720783520000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.01%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Gauntlet USD Alpha становить ₴47.50664720783520000, тоді як ATL — ₴46.40491605737520000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка GTUSDA сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴72457244.08758069120000, що розміщує актив на #2388 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Gauntlet USD Alpha?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до GTUSDA.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 1525233.492340112 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Gauntlet USD Alpha?

Gauntlet USD Alpha належить до класифікації Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію GTUSDA?

Робота в мережі -- дозволяє GTUSDA використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Gauntlet USD Alpha

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:17:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Gauntlet USD Alpha

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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