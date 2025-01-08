Ціна Gatsby Inu (GATSBY)
Поточна ціна Gatsby Inu (GATSBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.11K USD. Ціна GATSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gatsby Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD
- зміна ціни Gatsby Inu протягом дня — -14.57%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gatsby Inu до USD становила $ -0.000132920901542844.
За останні 30 днів зміна ціни Gatsby Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gatsby Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gatsby Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000132920901542844
|-14.57%
|30 днів
|$ 0
|-22.01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gatsby Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-14.57%
-2.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone!
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