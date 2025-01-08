Сьогоднішня ціна Gatsby Inu (GATSBY)

Поточна ціна Gatsby Inu (GATSBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 779.11K USD. Ціна GATSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gatsby Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD

- зміна ціни Gatsby Inu протягом дня — -14.57%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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