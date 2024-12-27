Сьогоднішня ціна GATSBY (GATSBY)

Поточна ціна GATSBY (GATSBY) сьогодні становить 0.175215 USD з ринковою капіталізацією $ 10.08M USD. Ціна GATSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GATSBY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.00K USD

- зміна ціни GATSBY протягом дня — -4.85%

- циркуляційна пропозиція – 57.60M USD

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