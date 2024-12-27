Ціна GATSBY (GATSBY)
Поточна ціна GATSBY (GATSBY) сьогодні становить 0.175215 USD з ринковою капіталізацією $ 10.08M USD. Ціна GATSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GATSBY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.00K USD
- зміна ціни GATSBY протягом дня — -4.85%
- циркуляційна пропозиція – 57.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GATSBY до USD становила $ -0.008950421331207.
За останні 30 днів зміна ціни GATSBY до USD становила $ +0.1573927609.
За останні 60 днів зміна ціни GATSBY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GATSBY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.008950421331207
|-4.85%
|30 днів
|$ +0.1573927609
|+89.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GATSBY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.60%
-4.85%
+6.60%
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