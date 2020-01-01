Токеноміка GATOR GROUP (GATOR) Дізнайтеся ключову інформацію про GATOR GROUP (GATOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GATOR GROUP (GATOR) $GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so. Офіційний вебсайт: https://www.g8r.fun Купити GATOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GATOR GROUP (GATOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GATOR GROUP (GATOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 294,80K $ 294,80K $ 294,80K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 294,80K $ 294,80K $ 294,80K Історичний максимум: $ 0,00205127 $ 0,00205127 $ 0,00205127 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002948 $ 0,0002948 $ 0,0002948 Дізнайтеся більше про ціну GATOR GROUP (GATOR)

Токеноміка GATOR GROUP (GATOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GATOR GROUP (GATOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GATOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GATOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GATOR, досліджуйте ціну токена GATOR в реальному часі!

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