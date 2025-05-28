Сьогоднішня ціна GATOR GROUP (GATOR)

Поточна ціна GATOR GROUP (GATOR) сьогодні становить 0,00174159 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74M USD. Ціна GATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GATOR GROUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GATOR GROUP протягом дня — +8,35%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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