Ціна GATOR GROUP (GATOR)
Поточна ціна GATOR GROUP (GATOR) сьогодні становить 0,00174159 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74M USD. Ціна GATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GATOR GROUP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GATOR GROUP протягом дня — +8,35%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GATOR GROUP до USD становила $ +0,00013419.
За останні 30 днів зміна ціни GATOR GROUP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GATOR GROUP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GATOR GROUP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00013419
|+8,35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GATOR GROUP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+8,35%
+40,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.
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