Інформація щодо ціни GATEWAY TO MARS (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,32%

Актуальна ціна GATEWAY TO MARS (MARS) становить --. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на -- за останню годину, -0,18% за 24 години та на -5,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GATEWAY TO MARS (MARS)

Ринкова капіталізація $ 25,82K$ 25,82K $ 25,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,82K$ 25,82K $ 25,82K Циркуляційне постачання 689,50B 689,50B 689,50B Загальна пропозиція 689 499 618 330,3379 689 499 618 330,3379 689 499 618 330,3379

Поточна ринкова капіталізація GATEWAY TO MARS — $ 25,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 689,50B, зі загальною пропозицією 689499618330.3379. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,82K.