Сьогоднішня ціна GATENet (GATE)

Поточна ціна GATENet (GATE) сьогодні становить 0.00838954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GATENet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни GATENet протягом дня — -11.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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