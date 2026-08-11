Сьогоднішня ціна Gate Wrapped BTC

Поточна ціна Gate Wrapped BTC (GTBTC) сьогодні становить $ 64 096, зі зміною 1,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTBTC до USD становить $ 64 096 за GTBTC.

Gate Wrapped BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 221 872 714, з циркуляційною пропозицією у 3,46K GTBTC. Протягом останніх 24 годин GTBTC торгувався між $ 63 982 (мінімум) та $ 65 453 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 125 984, тоді як історичний мінімум — $ 57 893.

У короткостроковій динаміці GTBTC змінився на +0,08% за останню годину та на +0,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 69,43K.

Ринкова інформація щодо Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Ринкова капіталізація $ 221,87M$ 221,87M $ 221,87M Обсяг (за 24 год) $ 69,43K$ 69,43K $ 69,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 221,87M$ 221,87M $ 221,87M Циркуляційне постачання 3,46K 3,46K 3,46K Загальна пропозиція 3 461,53404885 3 461,53404885 3 461,53404885

Поточна ринкова капіталізація Gate Wrapped BTC — $ 221,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,43K. Циркуляційна пропозиція GTBTC — 3,46K, зі загальною пропозицією 3461.53404885. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 221,87M.