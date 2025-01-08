Ціна Gate AI (GAI)
Поточна ціна Gate AI (GAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gate AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.72 USD
- зміна ціни Gate AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gate AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gate AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gate AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gate AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.13%
|60 днів
|$ 0
|+26.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gate AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gate AI Leverages AI and Blockchain to Monetize Telegram Communities with Advanced Payment Gateways. Our AI technology allows for auto renewals, retention statistics and payments to be made seamlessly.
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