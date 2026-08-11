Сьогоднішня ціна Gata

Поточна ціна Gata (GATA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GATA до USD становить $ 0 за GATA.

Gata наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 267, з циркуляційною пропозицією у 175,00M GATA. Протягом останніх 24 годин GATA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,175121, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GATA змінився на -- за останню годину та на -1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 243,39.

Ринкова інформація щодо Gata (GATA)

Ринкова капіталізація $ 36,27K$ 36,27K $ 36,27K Обсяг (за 24 год) $ 243,39$ 243,39 $ 243,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 207,24K$ 207,24K $ 207,24K Циркуляційне постачання 175,00M 175,00M 175,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gata — $ 36,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 243,39. Циркуляційна пропозиція GATA — 175,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 207,24K.