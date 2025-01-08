Ціна Gasify AI (GSFY)
Поточна ціна Gasify AI (GSFY) сьогодні становить 0.00429099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GSFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gasify AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.51 USD
- зміна ціни Gasify AI протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gasify AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gasify AI до USD становила $ -0.0005599926.
За останні 60 днів зміна ціни Gasify AI до USD становила $ -0.0005250330.
За останні 90 днів зміна ціни Gasify AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.79%
|30 днів
|$ -0.0005599926
|-13.05%
|60 днів
|$ -0.0005250330
|-12.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gasify AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-0.79%
-5.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gasify.ai is revolutionizing bridging with its innovative bridging solution, offering users the ability to conduct ultra-fast and cost-effective transactions across multiple chains. With a focus on reducing gas fees and optimizing transaction speeds.
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