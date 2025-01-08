Сьогоднішня ціна Gasify AI (GSFY)

Поточна ціна Gasify AI (GSFY) сьогодні становить 0.00429099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GSFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gasify AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.51 USD

- зміна ціни Gasify AI протягом дня — -0.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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