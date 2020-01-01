Токеноміка Gas (GAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Gas (GAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gas (GAS) Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner. Офіційний вебсайт: https://neo.org/ Купити GAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gas (GAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gas (GAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 173.71M $ 173.71M $ 173.71M Загальна пропозиція: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Циркуляційна пропозиція: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (повністю розведена вартість): $ 173.71M $ 173.71M $ 173.71M Історичний максимум: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Історичний мінімум: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Поточна ціна: $ 2.66 $ 2.66 $ 2.66 Дізнайтеся більше про ціну Gas (GAS)

Токеноміка Gas (GAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gas (GAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAS, досліджуйте ціну токена GAS в реальному часі!

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