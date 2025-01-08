Ціна Gas Turbo (GAST)
Поточна ціна Gas Turbo (GAST) сьогодні становить 0.00377443 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gas Turbo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.45 USD
- зміна ціни Gas Turbo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gas Turbo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gas Turbo до USD становила $ -0.0009167554.
За останні 60 днів зміна ціни Gas Turbo до USD становила $ -0.0017147080.
За останні 90 днів зміна ціни Gas Turbo до USD становила $ -0.006382604095259032.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009167554
|-24.28%
|60 днів
|$ -0.0017147080
|-45.42%
|90 днів
|$ -0.006382604095259032
|-62.83%
Останній аналіз цін Gas Turbo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GAST protocol is used to build a Bitcoin network-based algorithmically stable protocol.
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