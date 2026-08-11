Сьогоднішня ціна Gas Town

Поточна ціна Gas Town (GAS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAS до USD становить $ 0 за GAS.

Gas Town наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 518, з циркуляційною пропозицією у 999,61M GAS. Протягом останніх 24 годин GAS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04420707, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GAS змінився на -0,01% за останню годину та на +8,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gas Town (GAS)

Ринкова капіталізація $ 41,52K$ 41,52K $ 41,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,52K$ 41,52K $ 41,52K Циркуляційне постачання 999,61M 999,61M 999,61M Загальна пропозиція 999 611 836,812634 999 611 836,812634 999 611 836,812634

Поточна ринкова капіталізація Gas Town — $ 41,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAS — 999,61M, зі загальною пропозицією 999611836.812634. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,52K.