Сьогоднішня ціна Gas DAO (GAS)

Поточна ціна Gas DAO (GAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.24K USD. Ціна GAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gas DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gas DAO протягом дня — -12.09%

- циркуляційна пропозиція – 286.51B USD

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