Ціна Gas DAO (GAS)
Поточна ціна Gas DAO (GAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.24K USD. Ціна GAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gas DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gas DAO протягом дня — -12.09%
- циркуляційна пропозиція – 286.51B USD
Отримуйте оновлення цін GAS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GAS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gas DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gas DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gas DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gas DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.09%
|30 днів
|$ 0
|+29.59%
|60 днів
|$ 0
|-21.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gas DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.66%
-12.09%
+84.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GAS до VND
₫--
|1 GAS до AUD
A$--
|1 GAS до GBP
￡--
|1 GAS до EUR
€--
|1 GAS до USD
$--
|1 GAS до MYR
RM--
|1 GAS до TRY
₺--
|1 GAS до JPY
¥--
|1 GAS до RUB
₽--
|1 GAS до INR
₹--
|1 GAS до IDR
Rp--
|1 GAS до KRW
₩--
|1 GAS до PHP
₱--
|1 GAS до EGP
￡E.--
|1 GAS до BRL
R$--
|1 GAS до CAD
C$--
|1 GAS до BDT
৳--
|1 GAS до NGN
₦--
|1 GAS до UAH
₴--
|1 GAS до VES
Bs--
|1 GAS до PKR
Rs--
|1 GAS до KZT
₸--
|1 GAS до THB
฿--
|1 GAS до TWD
NT$--
|1 GAS до AED
د.إ--
|1 GAS до CHF
Fr--
|1 GAS до HKD
HK$--
|1 GAS до MAD
.د.م--
|1 GAS до MXN
$--