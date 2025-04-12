Сьогоднішня ціна Gas (GAS)

Поточна ціна Gas (GAS) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 194.03M USD. Ціна GAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gas:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gas протягом дня — -2.43%

- циркуляційна пропозиція – 65.09M USD

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