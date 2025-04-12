Ціна Gas (GAS)
Поточна ціна Gas (GAS) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 194.03M USD. Ціна GAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gas:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gas протягом дня — -2.43%
- циркуляційна пропозиція – 65.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gas до USD становила $ -0.074642939643184.
За останні 30 днів зміна ціни Gas до USD становила $ +0.1622684960.
За останні 60 днів зміна ціни Gas до USD становила $ -0.7914440300.
За останні 90 днів зміна ціни Gas до USD становила $ -2.443641153268138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.074642939643184
|-2.43%
|30 днів
|$ +0.1622684960
|+5.43%
|60 днів
|$ -0.7914440300
|-26.46%
|90 днів
|$ -2.443641153268138
|-44.97%
Останній аналіз цін Gas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-2.43%
+46.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
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