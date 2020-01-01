Токеноміка GARY (GARY) Дізнайтеся ключову інформацію про GARY (GARY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GARY (GARY) The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Офіційний вебсайт: https://www.tiktok.com/@higary__ Купити GARY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GARY (GARY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GARY (GARY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Загальна пропозиція: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Циркуляційна пропозиція: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M Історичний максимум: $ 0,00466116 $ 0,00466116 $ 0,00466116 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0024824 $ 0,0024824 $ 0,0024824 Дізнайтеся більше про ціну GARY (GARY)

Токеноміка GARY (GARY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GARY (GARY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GARY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GARY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GARY, досліджуйте ціну токена GARY в реальному часі!

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