Токеноміка Gary Gonesler (GONESLER) Дізнайтеся ключову інформацію про Gary Gonesler (GONESLER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gary Gonesler (GONESLER) Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Офіційний вебсайт: https://www.garygonesler.com/ Купити GONESLER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gary Gonesler (GONESLER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gary Gonesler (GONESLER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,18K $ 23,18K $ 23,18K Загальна пропозиція: $ 964,56M $ 964,56M $ 964,56M Циркуляційна пропозиція: $ 964,56M $ 964,56M $ 964,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,18K $ 23,18K $ 23,18K Історичний максимум: $ 0,00471258 $ 0,00471258 $ 0,00471258 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Gary Gonesler (GONESLER)

Токеноміка Gary Gonesler (GONESLER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gary Gonesler (GONESLER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GONESLER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GONESLER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GONESLER, досліджуйте ціну токена GONESLER в реальному часі!

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