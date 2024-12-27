Сьогоднішня ціна Gary Gonesler (GONESLER)

Поточна ціна Gary Gonesler (GONESLER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 158.11K USD. Ціна GONESLER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gary Gonesler:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.12K USD

- зміна ціни Gary Gonesler протягом дня — -7.70%

- циркуляційна пропозиція – 965.09M USD

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