Актуальна ціна GarudaX сьогодні становить 0,00438314 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GRDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GRDX на MEXC вже зараз.

$0,00438314
$0,00438314
+2,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни GarudaX (GRDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GarudaX (GRDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00425788
$ 0,00425788
Мін. за 24 год
$ 0,00440421
$ 0,00440421
Макс. за 24 год

$ 0,00425788
$ 0,00425788

$ 0,00440421
$ 0,00440421

$ 0,00593594
$ 0,00593594

$ 0,00183371
$ 0,00183371

-0,30%

+2,11%

+5,00%

+5,00%

Актуальна ціна GarudaX (GRDX) становить $0,00438314. За останні 24 години GRDX торгувався між мінімумом у $ 0,00425788 і максимумом у $ 0,00440421, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRDX становить $ 0,00593594, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00183371.

Що стосується короткострокових результатів, то GRDX змінився на -0,30% за останню годину, +2,11% за 24 години та на +5,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GarudaX (GRDX)

$ 189,14K
$ 189,14K

--
--

$ 418,81K
$ 418,81K

43,05M
43,05M

95 329 657,0
95 329 657,0

Поточна ринкова капіталізація GarudaX — $ 189,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRDX — 43,05M, зі загальною пропозицією 95329657.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 418,81K.

Історія ціни GarudaX (GRDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GarudaX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GarudaX до USD становила $ -0,0006219618.
За останні 60 днів зміна ціни GarudaX до USD становила $ -0,0007345647.
За останні 90 днів зміна ціни GarudaX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,11%
30 днів$ -0,0006219618-14,18%
60 днів$ -0,0007345647-16,75%
90 днів$ 0--

Що таке GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни GarudaX (USD)

Скільки коштуватиме GarudaX (GRDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GarudaX (GRDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GarudaX.

Перегляньте прогноз ціни GarudaX вже зараз!

GRDX до місцевих валют

Токеноміка GarudaX (GRDX)

Розуміння токеноміки GarudaX (GRDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GRDX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GarudaX (GRDX)

Скільки сьогодні коштує GarudaX (GRDX)?
Актуальна ціна GRDX у USD становить 0,00438314 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GRDX до USD?
Поточна ціна GRDX до USD — $ 0,00438314. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GarudaX?
Ринкова капіталізація GRDX — $ 189,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GRDX?
Циркуляційна пропозиція GRDX — 43,05M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GRDX?
GRDX досяг історичної максимальної ціни у 0,00593594 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GRDX?
Історична мінімальна ціна GRDX становила 0,00183371 USD.
Який обсяг торгівлі GRDX?
Актуальний обсяг торгівлі GRDX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GRDX цього року?
GRDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GRDX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для GarudaX (GRDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.