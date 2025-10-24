Інформація щодо ціни GarudaX (GRDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00425788 $ 0,00425788 $ 0,00425788 Мін. за 24 год $ 0,00440421 $ 0,00440421 $ 0,00440421 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00425788$ 0,00425788 $ 0,00425788 Макс. за 24 год $ 0,00440421$ 0,00440421 $ 0,00440421 Рекордний максимум $ 0,00593594$ 0,00593594 $ 0,00593594 Найнижча ціна $ 0,00183371$ 0,00183371 $ 0,00183371 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +2,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,00%

Актуальна ціна GarudaX (GRDX) становить $0,00438314. За останні 24 години GRDX торгувався між мінімумом у $ 0,00425788 і максимумом у $ 0,00440421, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRDX становить $ 0,00593594, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00183371.

Що стосується короткострокових результатів, то GRDX змінився на -0,30% за останню годину, +2,11% за 24 години та на +5,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GarudaX (GRDX)

Ринкова капіталізація $ 189,14K$ 189,14K $ 189,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 418,81K$ 418,81K $ 418,81K Циркуляційне постачання 43,05M 43,05M 43,05M Загальна пропозиція 95 329 657,0 95 329 657,0 95 329 657,0

Поточна ринкова капіталізація GarudaX — $ 189,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRDX — 43,05M, зі загальною пропозицією 95329657.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 418,81K.