Сьогоднішня ціна Garlicoin (GRLC)

Поточна ціна Garlicoin (GRLC) сьогодні становить 0.01598103 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна GRLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Garlicoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.32 USD

- зміна ціни Garlicoin протягом дня — -1.45%

- циркуляційна пропозиція – 68.65M USD

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