Ціна Garlicoin (GRLC)
Поточна ціна Garlicoin (GRLC) сьогодні становить 0.01598103 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна GRLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Garlicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.32 USD
- зміна ціни Garlicoin протягом дня — -1.45%
- циркуляційна пропозиція – 68.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Garlicoin до USD становила $ -0.00023661758690368.
За останні 30 днів зміна ціни Garlicoin до USD становила $ -0.0014599693.
За останні 60 днів зміна ціни Garlicoin до USD становила $ +0.0099809714.
За останні 90 днів зміна ціни Garlicoin до USD становила $ +0.005461847071641412.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00023661758690368
|-1.45%
|30 днів
|$ -0.0014599693
|-9.13%
|60 днів
|$ +0.0099809714
|+62.46%
|90 днів
|$ +0.005461847071641412
|+51.92%
Останній аналіз цін Garlicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-1.45%
+5.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.
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