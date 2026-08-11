Яка зараз ціна Gari Network?

Gari Network (GARI) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 23.63% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Gari Network у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Galaxy Digital Portfolio, GARI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують GARI сьогодні?

За останні 24 години GARI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Gari Network?

Сьогодні в обігу знаходиться 660348764.8043361 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг GARI?

Наразі Gari Network займає ринковий рейтинг №4791 з ринковою капіталізацією ₴12556024.50105364480000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Gari Network за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 23.63% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Gari Network порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Galaxy Digital Portfolio GARI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.