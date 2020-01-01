Токеноміка GARFI (GARFI) Дізнайтеся ключову інформацію про GARFI (GARFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GARFI (GARFI) $GARFI - The Fat Cat from TV 🎥 King of cat memecoins with a “special” mission: Eat well, sleep well. Here's the master plan for $GARFI: Eat Lasagna: Because why not? GARFI lives by the motto that you can never have too much lasagna. Eat Pizza: Lasagna’s best friend. More carbs, more fun! Make Memes: Memes are our lifeblood. What could be funnier than a fat cat? Watch TV: Life is better with some quality TV time. GARFI knows the best plans are made on the couch. Reach Infinity: GARFI doesn’t just aim for the moon; he’s set his sights on infinity and beyond. Sleep and Not Die of Fat: GARFI is a pro at napping. We celebrate those who master the art of doing absolutely nothing – with style and a full belly. Офіційний вебсайт: https://garfi.io Купити GARFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GARFI (GARFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GARFI (GARFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 78,35M $ 78,35M $ 78,35M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,90K $ 1,90K $ 1,90K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GARFI (GARFI)

Токеноміка GARFI (GARFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GARFI (GARFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GARFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GARFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GARFI, досліджуйте ціну токена GARFI в реальному часі!

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