Сьогоднішня ціна GARFI (GARFI)

Поточна ціна GARFI (GARFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GARFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GARFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD

- зміна ціни GARFI протягом дня — -0.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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