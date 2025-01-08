Ціна GARFI (GARFI)
Поточна ціна GARFI (GARFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GARFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GARFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни GARFI протягом дня — -0.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GARFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GARFI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GARFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GARFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.57%
|30 днів
|$ 0
|-7.20%
|60 днів
|$ 0
|+3.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GARFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.57%
+13.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GARFI - The Fat Cat from TV 🎥 King of cat memecoins with a “special” mission: Eat well, sleep well. Here's the master plan for $GARFI: Eat Lasagna: Because why not? GARFI lives by the motto that you can never have too much lasagna. Eat Pizza: Lasagna’s best friend. More carbs, more fun! Make Memes: Memes are our lifeblood. What could be funnier than a fat cat? Watch TV: Life is better with some quality TV time. GARFI knows the best plans are made on the couch. Reach Infinity: GARFI doesn’t just aim for the moon; he’s set his sights on infinity and beyond. Sleep and Not Die of Fat: GARFI is a pro at napping. We celebrate those who master the art of doing absolutely nothing – with style and a full belly.
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