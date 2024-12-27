Ціна Gapcoin (GAP)
Поточна ціна Gapcoin (GAP) сьогодні становить 0.00688762 USD з ринковою капіталізацією $ 121.46K USD. Ціна GAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gapcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12 USD
- зміна ціни Gapcoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 17.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gapcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gapcoin до USD становила $ +0.0003817194.
За останні 60 днів зміна ціни Gapcoin до USD становила $ +0.0008106976.
За останні 90 днів зміна ціни Gapcoin до USD становила $ +0.003600868624899345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0003817194
|+5.54%
|60 днів
|$ +0.0008106976
|+11.77%
|90 днів
|$ +0.003600868624899345
|+109.56%
Останній аналіз цін Gapcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gapcoin is a new prime number based p2p cryptocurrency, which tries to eliminate the sticking points of other scientific currencies like Primecoin or Riecoin. It's a fork of Satoshi Nakamotos Bitcoin, a decentralized payment system which is independent of banks, governments and other centralized regulators. With Gapcoin, you will be able to anonymously send money around the globe in no time. The big improvement in comparison to Bitcoin is that instead of burning electricity for its own sake, Gapcoins Proof of Work function actually does useful work by searching for large prime gaps
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