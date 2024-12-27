Сьогоднішня ціна Gapcoin (GAP)

Поточна ціна Gapcoin (GAP) сьогодні становить 0.00688762 USD з ринковою капіталізацією $ 121.46K USD. Ціна GAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gapcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12 USD

- зміна ціни Gapcoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 17.63M USD

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