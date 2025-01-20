Ціна GanNamCAT (GNCAT)
Поточна ціна GanNamCAT (GNCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GanNamCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25 USD
- зміна ціни GanNamCAT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GanNamCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GanNamCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GanNamCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GanNamCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-22.19%
|60 днів
|$ 0
|+1.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GanNamCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GanNamCAT A representative of Korean culture Memecoin. GanNamCAT is an interesting social experiment, jointly promoted by Korean meme fanatic fans. If you miss many opportunities to get rich, can you catch GNCAT this time in front of you? GanNamCAT has deployed on ETHEREUM chain (ERC20), with 420,680,000,000,000 total supply. Locked liquidity, we are safe. Let's enjoy the journey of GNCAT the korean culture memecoin.
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