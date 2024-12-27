Сьогоднішня ціна GammaSwap (GS)

Поточна ціна GammaSwap (GS) сьогодні становить 0.141403 USD з ринковою капіталізацією $ 25.06M USD. Ціна GS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GammaSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.99K USD

- зміна ціни GammaSwap протягом дня — +0.53%

- циркуляційна пропозиція – 177.24M USD

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