Ціна Gamma Strategies (GAMMA)
Поточна ціна Gamma Strategies (GAMMA) сьогодні становить 0.057647 USD з ринковою капіталізацією $ 3.75M USD. Ціна GAMMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gamma Strategies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22K USD
- зміна ціни Gamma Strategies протягом дня — -2.06%
- циркуляційна пропозиція – 65.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gamma Strategies до USD становила $ -0.00121272258748343.
За останні 30 днів зміна ціни Gamma Strategies до USD становила $ -0.0181466760.
За останні 60 днів зміна ціни Gamma Strategies до USD становила $ +0.0158542508.
За останні 90 днів зміна ціни Gamma Strategies до USD становила $ -0.03962646065061294.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00121272258748343
|-2.06%
|30 днів
|$ -0.0181466760
|-31.47%
|60 днів
|$ +0.0158542508
|+27.50%
|90 днів
|$ -0.03962646065061294
|-40.73%
Останній аналіз цін Gamma Strategies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-2.06%
-3.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gamma offers non-custodial, automated, and active concentrated liquidity management services.
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