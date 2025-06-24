Ціна GAMING (GAMING)
Поточна ціна GAMING (GAMING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86,79K USD. Ціна GAMING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAMING:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GAMING протягом дня — +14,31%
- циркуляційна пропозиція – 999,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAMING до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAMING до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GAMING до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GAMING до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GAMING: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
+14,31%
+4,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal.
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