Сьогоднішня ціна GAMING (GAMING)

Поточна ціна GAMING (GAMING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86,79K USD. Ціна GAMING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAMING:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GAMING протягом дня — +14,31%

- циркуляційна пропозиція – 999,81M USD

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