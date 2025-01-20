Ціна Gamia (GIA)
Поточна ціна Gamia (GIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gamia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.05 USD
- зміна ціни Gamia протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gamia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gamia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gamia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gamia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.06%
|60 днів
|$ 0
|+2.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gamia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gamia is a Web3 gaming experience, blending a rich array of games with play-to-earn opportunities, all centered around the $GIA token. GIA ecosystem rewards gamers not just by playing but 4% transaction tax that redistributes 2% in BNB rewards to holders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GIA до AUD
A$--
|1 GIA до GBP
￡--
|1 GIA до EUR
€--
|1 GIA до USD
$--
|1 GIA до MYR
RM--
|1 GIA до TRY
₺--
|1 GIA до JPY
¥--
|1 GIA до RUB
₽--
|1 GIA до INR
₹--
|1 GIA до IDR
Rp--
|1 GIA до PHP
₱--
|1 GIA до EGP
￡E.--
|1 GIA до BRL
R$--
|1 GIA до CAD
C$--
|1 GIA до BDT
৳--
|1 GIA до NGN
₦--
|1 GIA до UAH
₴--
|1 GIA до VES
Bs--
|1 GIA до PKR
Rs--
|1 GIA до KZT
₸--
|1 GIA до THB
฿--
|1 GIA до TWD
NT$--
|1 GIA до CHF
Fr--
|1 GIA до HKD
HK$--
|1 GIA до MAD
.د.م--